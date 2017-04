Rillen op Koningsdag

Scholen in Apeldoorn Zuidbroek zijn 'vol'

23 april Ouders van peuters in het Apeldoornse Zuidbroek moeten nadenken over een school buiten die wijk. 'Op dit moment is de vraag naar instroomplekken in het basisonderwijs voor 4-jarigen groter dan de beschikbare plekken op de verschillende scholen in Zuidbroek', meldt Leerplein055, de koepelorganisatie voor openbaar onderwijs in Apeldoorn.