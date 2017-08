De verzamel-expositie is de laatste jaren een vast element in het zomerprogramma van het Apeldoorns Centrum voor Eigentijdse Cultuur. Op uitnodiging van David Levie, voormalig kunstredacteur van de Stentor, brengen kunstenaars, fotografen en ontwerpers uit de gemeente Apeldoorn een werk in dat past bij een centraal thema. Dit jaar is dat 'De Smaak van Apeldoorn', ofwel eten en drinken. 'Een eeuwenoud onderwerp nu in eigentijdse jas.' Onder de deelnemers zijn dit keer onder anderen Tirza Verrips, Marius van Dokkum, Bas Fontein en Ingrid van der Krol. Het podium voor nieuw talent is dit jaar voor Lisette Kolman.