Schietende agente Apeldoorn in tranen in rechtszaal

Verwarde man

Doodsbang

De emotionele agente verklaart donderdag voor de rechter dat ze het verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd. Ook was ze doodsbang was die avond: ,,Ik had niet gedacht dat ik mijn dienstwapen nodig had, maar toen kwam hij op me af, die blik in zijn ogen, ik was doodsbang.''

Ze verklaart dat het leek of de de man in een psychose zat en dat ze geen contact met hem kreeg. ,,Wegrennen was geen optie, ik ben agent, ik moet orde herstellen. Het was hij of ik. Had ik niet mijn wapen getrokken, had hij mij wat aangedaan. Ik vind het verschrikkelijk wat het slachtoffer is overkomen, maar een volgende keer zou ik weer zo handelen.''