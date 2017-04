Scholieren Edison College pimpen regenboogbankjes

Terwijl een jongen zeult met een bak vol blauwe mozaïeksteentjes is een groepje naast hem druk in de weer om de letter L te beplakken met rode steentjes. Beeldend kunstenaar Jos van Doorn kijkt toe en geniet van wat hij ziet. Hij werd benaderd door docent beeldende kunst, Annet Gooyaers om het schoolplein aan te pakken. ,,Ik heb eigenlijk meteen toegestemd met dit project. Al vrij snel kwam ik met het idee, ook omdat er weinig zitplaatsen op dit schoolplein aanwezig zijn, om soort van bankjes te realiseren waar mozaïeksteentjes in verwerkt zitten. ''

De objecten vormen samen het woord ‘Love’: Liefde voor school maar bovenal liefde voor elkaar’’, zegt Van Doorn. Het thema is verdraagzaamheid, iets wat actueler lijkt dan ooit geeft de kunstenaar aan: ,,Van het weekend hebben we het gezien met de mannen in Arnhem die in elkaar werden geslagen. Helaas zien we elke dag op het nieuws dat mensen elkaar niet kunnen verdragen, samen met de leerlingen maken we ons met dit project sterk voor meer verdraagzaamheid. ‘’