Secret Garden in Apeldoorn best gewaardeerd Bed & Breakfast

Truus Tiemens is meer dan tien jaar de drijvende kracht achter Secret Garden. Ze krijgt daarbij op het technisch vlak ondersteuning van haar man Barthus. De Droomhoeve in Nunspeet eindigde op de vijfde plek. De gasten zijn vooral te spreken over het uitgebreide en luxe ontbijt en de mooie rustige tuin, laat Zoover weten. ,,Er is zoveel zorg en liefde in deze bed & breakfast gestopt'', schrijft Bert in zijn review. Als gemiddeld cijfer gaven de gasten een 9,7.