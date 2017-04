Snoezelkar voor De Oester Emmeloord maakt badderen weer leuk

Apeldoorner stichtte woningbrand Buizerdweg uit geldnood

12 april De man die in november 2015 brand stichtte in een woning aan de Buizerdweg in Apeldoorn, deed dat in opdracht van iemand voor tweeduizend euro. Dat verklaarde de 37-jarige verdachte uit Apeldoorn woensdag tijdens de zitting in Zutphen. De officier van justitie eist een gevangenisstraf tegen de man van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk zijn en met toezicht van de reclassering.