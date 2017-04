Teckel Jobe vindt rust op supplank in Apeldoorns Kanaal

videoPassanten kijken twee keer op. Is dat een hondje daar voor op de surfplank, die door het Apeldoorns kanaal glijdt? Jobe zelf vindt het allang niet meer bijzonder. De teckel is wel gewend om met baasje Hans Hurenkamp het water op te gaan. Jobe vindt er zijn rust.

Hurenkamp spreidt de arme wijd. ,,Kijk nu eens'', zegt de 45-jarige. ,,Dit is toch prachtig! Ik snap wel dat mensen willen dat dit kanaal weer bevaarbaar moet zijn. Maar bijna iedereen vergeet dat er nu ook al talloze manieren zijn om hier van te genieten. Stap in een roeibootje. Ga kanoën. Je eigen stad ziet er zo anders uit vanaf het water. Dit is zo gaaf! Apeldoorn heeft prachtige steigers in het kanaal aangelegd. Gebruik die mogelijkheden dan ook. Het is toch zonde om hier niets te doen.''

'sup?

Het is zeven jaar geleden dat Hurenkamp met suppen in aanraking kwam. Het is afkorting van 'Stand Up Paddling'. Staand op een plank peddelen. ,,Het is een heel laagdrempelige manier om aan watersport te doen. Het is ontzettend goed voor je lichaam. Je verbrandt zonder dat je het echt merkt veel calorieën.''

Jobe

De Apeldoorner is directeur van het watersportmerk Jobe. ,,Het merk was er eerder dan mijn hond'', lacht Hurenkamp. ,,We verkopen zelf supplanken. De meeste zijn opblaasbaar, deze ook. Je hebt beginnersmodellen van een paar honderd euro. Die zitten in een rugzak, dus ze zijn makkelijk mee te nemen. En als je wat meer ervaring hebt kun je er meer aan gaan uitgeven. Wat dat betreft is het te vergelijken met een mountainbike.''

Makkie

Wie Hurenkamp aan het werk ziet krijgt de indruk dat suppen wel heel gemakkelijk moet zijn. ,,Is het ook'', zegt Hurenkamp. ,,De eerste keer val je er drie keer vanaf en daarna kun je het. Het is een sport voor alle leeftijden. Kinderen kunnen het, mensen van tachtig kunnen het ook. Als je een tochtje wil maken is het niet erg om een stuw of sluis tegen te komen. Doordat er lucht in de plank zit pak je hem zo op en stap je op de kade. Even er omheen lopen en je kunt weer door.''