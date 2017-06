Theater Orpheus in Apeldoorn zoekt jonge acteurs

De Gelaarsde Kat van Efteling Theaterproducties is op maandag 2 april 2018 (Tweede Paasdag) te zien in Orpheus. Het Apeldoornse theater is daarom op zoek naar enthousiaste jongens en meiden die het leuk vinden om te zingen en dansen en geen last hebben van plankenkoorts. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op www.orpheus.nl en is mogelijk tot 1 oktober.