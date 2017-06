Thuiswerkers helpen Gelders Archief een handje

Twee jaar geleden voerden meer dan 400 vrijwilligers in negen maanden tijd gegevens van bijna 56.000 scans in van Gelderse geboorteakten uit de periode 1819-1912. Wegens succes krijgt dit crowdspurcingproject nu een vervolg: Gelderse overlijdensakten uit de periode 1951-1960 moeten worden ingevoerd.

Scans

Indexeren

De invoer gaat via de website velehanden.nl, een website waar archieven en musea hun gedigitaliseerde collecties ter ontsluiting aanbieden aan het grote publiek. Het indexeren of beschrijven van een collectie is tijdrovend, vandaar dat een beroep op vrijwilligers wordt gedaan. Zij kunnen zich op dezelfde website, via de link 'Met oprechte deelneming', ook aanmelden om mee te helpen. Via de websites geldersarchief.nl en archieven.nl kunnen mensen die op zoek zijn naar voorouders de vruchten van hun thuisarbeid plukken.