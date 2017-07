Truckersfeest en andere tips voor dit weekend in Oost-Nederland

1. Bij Dalfsen wordt het Stone Rock Festival gehouden. Met niet alleen rockoptredens, maar ook freestyle Skateboard Shows en een echte Barbershop. Optredende artiesten zijn onder andere: Green Lizard, The Road Home en Tony Clifton. Het festival wordt gehouden aan de Stationsweg en begint om 13:30 u. Meer informatie via: www.stonerock.nl

2. Terug naar de natuur kan erg goed in Flevoland. En dat laat zich dan ook nog met muziek combineren. NOPPOP noemt zichzelf 'het meest eigenwijze festival van Nederland'. In natuurgebied Schoterveld bij Bant komt dit weekend een keus aan artiesten en DJ’s. Meer informatie: www.noppop.nl

3. Sprookjessfeer heerst er de komende tijd in het hart van Apeldoorn. Lumido is een water- en klankspel in natuurpark Berg & Bos in Apeldoorn. Dit Lumido Lichtjesfestival is iedere vrijdag- en zaterdagavond, van 7 juli t/m 9 september, te bezoeken. Meer informatie is hier te vinden.