Twee nieuwe wisenten voor kudde op de Veluwe

Ondernemers voelen niets voor auto's in Hoofdstraat Apeldoorn

10:41 ,,Auto's in de Hoofdstraat zijn sluipmoordenaars.'' Het idee mag van ondernemers direct in de prullenbak. Auto's zouden vanaf de Paslaan weer door de Hoofdstraat moeten kunnen rijden richting Caterplein. Dat idee ventileerden enkele deskundigen zaterdag in deze krant. Hierdoor wordt volgens hen het winkelhart compacter, is er minder leegstand en hebben de mensen op de terrassen meer te zien.