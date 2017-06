Vrouw gewond, man verzet zich tegen aanhouding

Nieuwe opvang bij Randerode

10 juni Zorggroep Apeldoorn opent donderdag 15 juni de afdeling Nieuw Milligen in Randerode. Deze is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling nodig is. Ook mensen die zich in een crisissituatie bevinden kunnen hier tijdelijk worden opgenomen. Doelstelling is altijd terugkeer naar de thuissituatie.