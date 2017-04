'Waarom heb ik Rio in hemelsnaam zo belangrijk gemaakt?'

Volledig scherm Training meerkamp atleet Eelco Sintnicolaas bij AV34. © Rob Voss

Een depressie wil hij het niet noemen, maar tienkamper Eelco Sintnicolaas uit Apeldoorn zat na zijn mislukte Olympische Spelen in Rio een tijdje in een dip. ,,Toch wist ik vrijwel meteen, ik ga door, alleen nu even niet.’’

WHOOA!! Met een heuse oerkreet stoot Eelco Sintnicolaas de 7,26 kilo zware kogel van zich af. ,,Hoever? 13,5 meter. Mooi. Okee, nu pauze.’’ De Apeldoornse atleet stopt zijn sportattributen in zijn trolley. Alvorens hij zijn verhaal doet in de kantine van zijn atletiekvereniging AV34 in Apeldoorn, sprint hij naar zijn auto. ,,Even mijn koffiezet-apparaat pakken, want er is nu geen koffie binnen. Ik moet toch iets aan kunnen bieden?’’

Het toont meteen de sociale kant van de gisteren dertig jaar geworden sporter, die, als hij de vers gezette koffie eenmaal heeft voorgezet, ook nog een pak met koekjes uit zijn tas tevoorschijn tovert. ,,Ik ben denk ik wel een sociaal mens en ook sfeergevoelig. Als puber kwam ik erachter dat de sfeer bij de atletiekclub beter bij mij past, dan bij de tennisvereniging waar ik ook actief was. Zeker de meerkamp is een sociaal gebeuren, dat is eigenlijk een grote familie. En ik bleek er nog goed in te zijn ook.’’

Einde oefening

Eelco Sintnicolaas behoort al jaren tot de wereldtop van de atletiek meerkamp. De Olympische spelen vorig jaar zomer in Rio moesten zijn sportieve hoogtepunt worden. Niets leek dat in de weg te staan, tot een hardnekkige enkelblessure als gevolg van een val bij het horden lopen in 2015, hem lange tijd parten speelde. Hij dacht op tijd te zijn hersteld om te kunnen presteren maar zijn spelen duurden slechts tien seconden en 87 honderdsten. ,,Het schoot in mijn bovenbeen. Ik wist meteen, dit is einde oefening.’’

Je belandde daarop in een depressie.

Nou, dat is iets te zwaar. Laten we zeggen, een flinke dip. Ik wist het even niet. Ik weet niet eens meer wat er precies door me heenging toen ik de wedstrijd op de spelen al zo snel moest staken. Je leeft in een soort roes. Alles waar je vier jaar lang naar toe hebt gewerkt, werd in dik tien seconden teniet gedaan. Waarom heb ik die spelen in hemelsnaam zo belangrijk gemaakt? Ja, slecht geslapen heb ik zeker die eerste nacht wel. Maar daags erna besloot ik, ik ga door! Maar op dat moment even niet. Ik had het even helemaal gehad met atletiek.

De maanden die volgden waren niet de gelukkigste van je leven.

Het was moeilijk. Ik had me sowieso voorgenomen om na Rio de atletiekbaan even links te laten liggen en andere leuke dingen te gaan doen. Maar dat Rio zo’n teleurstelling werd, dat zit wel in je hoofd. Ik probeerde te relativeren, er zijn ergere dingen. Maar toch, dat ene doel, presteren op de spelen en voor een medaille gaan, dat was mislukt. Dat knaagt. En ik had al enige tijd last van mijn pols. De arts in Den Haag zei, die moet je laten opereren. Ik dacht, okee, ik sport nu toch niet. Maar ik wist niet dat mijn arm van boven naar onder zes weken in het gips moest. Ik was in mijn vrije maanden enorm beperkt in mijn doen en laten. En dat vind ik moeilijk, want ik kon mijn energie niet kwijt.

Je kreeg kritiek van de buitenwacht. Op forums werd je uitgemaakt voor profiteur. Lekker naar de Olympische Spelen, terwijl je niet topfit bent. Wat doet dat met je?

Dat heeft me wel geraakt, ja. Ik schrok er ook van. Omdat het niet fair is. Ik heb werkelijk geen minuut genoten van Rio. Ik ging ernaar toe om te presteren. Ik voelde me sterk en fit. Ik had alle reden om positief te zijn. Ook al slikte ik diclofenac en zat ik onder de tape. Ik ging er niet naartoe om er alleen maar bij te kunnen zijn en te feesten.

De knop is inmiddels om. Je bent superambitieus en je wil in elk geval door tot de spelen in Tokyo van 2020. Sinds begin dit jaar ben je weer in training. Maar zonder coach, waarom?

Ik heb tien jaar samengewerkt met Vince te Lange. Dat is een lange periode en het is goed om dan afscheid van elkaar te nemen. Hij kwam deze week nog even kijken op de baan hier. Ik zou eigenlijk niet weten met welke coach ik verder zou willen en kunnen samenwerken. Misschien iemand in het buitenland, maar ik ben hier, in Apeldoorn. Ik heb in al die jaren met Vince zoveel ervaring opgedaan dat ik nu zelf mijn trainingsschema’s kan schrijven. De flexibiliteit die ik daarbij nu heb bevalt me goed.

Heb je geen stok achter de deur nodig?

Nee, de discipline heb ik zelf. Ook omdat ik de sport zo leuk vind. Ik heb ècht de baan van mijn leven. Als ik gewoon zelfstandige op de arbeidsmarkt zou werken, dan moet ik het ook zelf doen. Ik wil dit wel na een jaar evalueren. In de trainingen voel ik me in elk geval sterk. Ik ga er ook vanuit dat ik de A status van NOC NSF behoud, zodat ik me de komende jaren ook full time op mijn sport kan richten. Van de afgelopen periode heb ik wel geleerd dat ik de Olympische Spelen niet meer bestempel als belangrijkste doel. Elk toernooi waaraan ik meedoe telt. Te beginnen op de atletiekbaan van Götzis in Oostenrijk, eind mei, waar de wereldtop in de zeven- en tienkamp bijeen komt.