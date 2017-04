Wat doe jij voor je wijk in Apeldoorn?

De Ier, Cormac Russel, spreekt met zijn onvervalste Ierse accent de 150 aanwezigen toe. Hij is voorman van ABCD (Asset Based Community Development) Europe. De methode houdt in dat de gemeenschap voor elkaar zorgt, waarbij bewoners initiatieven opzetten en naar elkaar omkijken.

Burgerkracht

Het ABCD-idee is zo oud als het ontstaan van de aarde, zegt Russel deze ochtend: ,,De mensen zagen dat er een gemeenschap nodig was om te overleven.’’ De Amerikaan, Jim Diers, hoogleraar sociaal werk aan de Washington University, vult dit aan door enthousiast de leus, 'We need more burgerkracht’ te roepen''. Diers: ,,We hebben professionals nodig maar ze moeten niet de burgers overschaduwen. Er zit namelijk zoveel creativiteit in de wijk waar je woont. De burgers moeten een stap vooruit zetten en in de buurt aan de slag gaan. De overheid daarentegen moet een stap terugdoen en burgers de kans geven. Zodat zij zelf kunnen beslissen wat de wijk nodig heeft.''

Herkenbaar

,,Het is fijn als iemand je een spiegel voorhoudt, ik vind het inspirerend wat ik vandaag hoor’’, zegt Bea Bouwman. Zij doet vrijwilligerswerk bij De Kap en herkent zich in het drie uur durende verhaal van de twee 'ABCD-ambassadeurs': ,,De buurt kan veel betekenen voor mensen met een hulpvraag, juist die persoonlijke benadering is ontzettend belangrijk.’’ Daar herkent vrijwilliger, Gerard van Grunsven, zich in. Als ouderenadviseur helpt hij ouderen in Apeldoorn Zuid-Oost met de administratie. Hij merkt dat veel mensen het lastig vinden om zich open te stellen: ,,De drempel om de vuile was buiten te hangen is erg hoog. Professionals moeten heel erg efficiënt te werk gaan en zien de hulpbehoevenden vaak te kort om écht een band met ze op te bouwen. Maar het draait juist om die contactmomenten heb ik gemerkt. Naarmate je mensen meer ziet bouw je iets op. Daar kan de plaatselijke gemeenschap zijn steentje aan bijdragen.''

Eén model