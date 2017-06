Weer werkt mee voor organisaties rommelmarkten in Apeldoorn en Oosterhuizen

Beide organisatoren kijken terug op een goede dag. Ad Steenbergen spreekt namens de organisatie in Oosterhuizen aan het einde van de dag van een geslaagd feest. ,,Het was als vanouds, we hebben alles mee gehad. Het weer, alles is goed verlopen, zoals het altijd gaat in Oosterhuizen.'' Het exacte aantal bezoekers van deze editie weet Steenbergen nog niet.

Ook de organisator van de verkoop op het Marktplein is tevreden over dit weekeinde. ,,Het was een gezellige dag. We zijn natuurlijk nog aan het opbouwen, het moet nog een beetje bekend worden onder de mensen. Maar ik denk dat het elke keer drukker gaat worden, we krijgen dat Marktplein nog wel een keer vol. De volgende keer is op 16 juli, dus de mensen kunnen zich nog aanmelden.'' Hoeveel geld er tot nu toe is opgehaald voor Serious Request weet Hoffmans niet precies. ,,Dat bekijken we aan het einde van het jaar.''