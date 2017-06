'Weet wat er leeft bij je puber-in-problemen'

Nathalie Wils is jeugdpsychiater bij Karakter, dat actief is in Gelderland en Overijssel met vestigingen in onder meer Zwolle en Apeldoorn. Ze ziet dagelijks pubers met problemen, van wie sommigen regelmatig denken aan zelfmoord of zelfbeschadiging. ,,Ik heb rondgevraagd in onze organisatie of iemand cliënten heeft die de Blue Whale Challenge hebben genoemd, of dat spel hebben gespeeld. Maar niemand.'' Ook zij heeft begrepen dat het fenomeen een hoax is. ,,Maar het kan leiden tot nieuwe acties, dat is vaak de vrees. Angst dat iets ontstaat dat er nu niet is.''

Want of die Blue Whale Challenge echt is of niet: een deel van de jongeren die klem zitten, denkt evengoed na over zelfdoding of zelfverminking, weet Wils. ,,Tien tot 25 procent van de jongeren denkt daar wel eens aan. Tien procent heeft serieuzere gedachten gehad. Dan zitten ze knel en vragen ze zich af of de dood misschien een oplossing is. Het is niet zo dat per se 10 procent van de jeugd een daadwerkelijk plan heeft.''

Haar tip aan leerkrachten en ouders die een puber-met-problemen zien, is simpel. ,,Praat met hem of haar. Ik hoop dat het kind daar al van jongs af aan gewend is. In kleine dingen als 'hoe was het op school?', maar ook in de grote thema's, over sex, drugs, dood, liefde. Maar praat. Vraag.''

Hoe dan? Niet alle pubers zitten te wachten op een indringende gesprek met pa of ma.

,,Deel je zorgen. Zeg dat je ziet dat hij zich de laatste tijd veel terugtrekt op zijn kamer. Komt dat door veel huiswerk, spelen er andere dingen? Je ziet dat haar cijfers slechter worden. Hoe komt dat? En gebruik de woorden die horen bij het thema. Dus ook zelfmoord. Denkt je puber daar weleens aan? Of zelfbeschadiging. Heeft hij dat weleens gedaan, of eraan gedacht? Vraag zonder oordeel.''

En dan? Als blijkt dat er zulke grote problemen zijn dat een kind aan zelfdoding denkt?

,,Pubers worstelen soms met volwassen vragen, en hebben volwassen interesses, maar ze hebben niet altijd volwassen oplossingen voorhanden. Zelfmoord of zelfbeschadiging is geen handige oplossing voor je probleem. Daar moet je ze bij helpen. Beloof dus nooit dat je het tegen niemand zult zeggen. Zeg dat je ook bezorgd bent en dat je wilt helpen. En dat je samen naar een oplossing zoekt en dat je daarbij hulp nodig hebt. Maak een afspraak bij de huisarts. Die kan bepalen wat voor hulp je vervolgens nodig hebt.''

Ouders van nu groeiden niet op met sociale media als Facebook, Whatsapp en Snapchat. Hun kinderen wel. Maakt het verschil?

,,Vroeger kon je zien dat je kind met die en die rondhing op het schoolplein of de hoek van de straat. Nu niet meer. Pubers maken zich langzaam maar zeker los van hun ouders en willen ook de mening van anderen horen. Het is niet per definitie verkeerd dat ze in groepen op Facebook zitten of in een groepsapp. De vraag is hoe die groep hen helpt. Die vraag moet je dus vooral stellen aan je kind. Maar ga het gesprek aan. Dat is het belangrijkste.''

Volledig scherm Deelnemers van de Blue Whale moeten vijftig dagen lang opdrachten uitvoeren. Deze opdrachten worden steeds heftiger. © RV

