Wereldwinkels op oorlogspad door 'bonnetjesaffaire'

Door mislukte investeringen heeft de stichting die de bonnen namens de vereniging uitgeeft zoveel geld verloren dat er nog maar 110.000 euro in kas is. Wereldwinkeliers hebben echter al voor het dubbele aan bonnen ingenomen. Sommige, zoals de Wereldwinkel in Ommen, wachten al bijna een jaar op hun geld.

Herstelplan

Het herstelplan dat de Stichting Landelijke Cadeaubonnen Wereldwinkels presenteerde is onder meer door de winkels in Ommen, Deventer, Apeldoorn en Zutphen uiterst kritisch ontvangen. De winkels zouden met de bonnen 20 procent van hun nieuwe voorraden kunnen betalen als zij die inkopen bij de groothandel van een van de bestuursleden van de stichting. "Dat is bepaald niet koosjer", zegt voorzitter John Buitenhuis van de wereldwinkel in Apeldoorn. Zijn collega Charles Plant ziet de stichting nog liever failliet gaan. "Dit is heel slecht voor de importeurs", zegt hij. Fair trade handel is volgens hem juist gebaat bij zo weinig mogelijk tussenhandel.