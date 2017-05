Zat van de zon? Hier kun je verkoeling vinden

Expositie kerk

Kerken staan bekend als koele plekken. In de zomervakantie in het buitenland loop je daar dan mede om die reden voor je genoegen naar binnen. Maar dat kan ook in deze regio. In de Bergkerk in Deventer is de expositie 'Roofkunst WOII' te zien. Het is de eerste expositie waarin het hele verhaal van kunstroof door de Nazi's en teruggave wordt verteld aan de hand van een groot aantal oude meesters.

IJskelder

IJskelders zijn nog bij allerlei historische panden te vinden, maar ijs ligt er tegenwoordig niet meer in. Bij Paleis 't Loo bij Apeldoorn kun je zo'n kelder van buiten bekijken en vervolgens onder de schaduw van het bladerdak een wandeling maken. Kasteel Cannenburgh biedt dit weekend de mogelijkheid om de geheime gangen van het slot in Vaassen te ontdekken.

Volledig scherm Kasteel Cannenburgh in Vaassen. © Rob Voss WWW.ROBVOSS.NL

Airco in museum

Het CODA-museum in Apeldoorn kun je op 27 mei zelf je houten ADO speelgoed in elkaar zetten. ,,En het is hier heerlijk koel. We hebben de airco aan en het is permanent zo'n 20 graden'', laat de receptioniste weten. ADO is de merknaam van het houten speelgoed dat vanaf 1925 als vorm van arbeidstherapie door longpatiënten gemaakt werd in het Apeldoornse sanatorium Berg en Bosch.

Lourdesgrot

Grotten staan ook synoniem voor 'flink wat graden koeler'. In ons vlakke land zijn er niet veel te vinden en zeker niet in dit deel van Nederland. Toch is er wel een kunstmatige grot: De Lourdes-grot in Luttenberg (gemeente Raalte). De grot werd in 1914-1915 gebouwd om de processiegang luister bij te zetten. Inmiddels is het een Rijksmonument en alleen daarom al de moeite waard om eens te bekijken.

Volledig scherm De Lourdesgrot in Luttenberg © Rikkert Harink

Beste ijssallon in regio

Chocolade-ijs is een evergreen, wanneer mensen met hun tong verkoeling zoeken. ,,Daar maken we echt het meest van'', zegt Annet Elfrink, samen met haar man Claudio eigenaar van Claudio's IJssalon in Apeldoorn. Het paar werd dit voorjaar uitgeroepen tot de een na beste ijssalon van Nederland. En dat hebben ze geweten: ,,We hebben duidelijk meer klanten gekregen na dat nieuws. Er zijn er nu die al om 12 uur voor de deur staan te wachten voordat we open gaan.'' De salon maakt alles 'live' vers. ,,We draaien er op hoogtijdagen honderden liters door, maar passen de productie aan aan de vraag. Van Watermeloen tot Hazelnoot''.

Volledig scherm Claudio's IJssalon 2e van Nederland. © Maarten Sprangh

Cryo Sauna

Wie echt extreme verkoeling zoekt en daar ook nog 50 euro voor over heeft zou net iets verder moeten rijden om in Oosterbeek zich onder te dompelen in een Cryo Sauna. Dat is een nieuwe trend, die volgens de producent de bloedvaten verstevigt en dat zorgt voor snel herstel na sportprestaties. Maar daarvoor moet je je wel onderdompelen in een sauna die de temperatuur laat dalen tot -190 graden Celsius. Veel kouder kun je het niet krijgen.

Volledig scherm Een Cryo Sauna in Bunschoten-Spakenburg. © Saskia Berdenis van Berlekom

Openluchtbaden