Zo voorkom je een 'verdwenen kind' in een pretpark

Maandag werd een Oldenzaals meisje 'vergeten' na afloop van een schoolreisje. De begeleiders van de groep waren blijkbaar het overzicht even kwijt. Maar pretparken zelf doen er juist alles aan om dat te voorkomen. Avonturenpark Hellendoorn, en ponypark Slagharen hebben dan ook al jaren niet meegemaakt dat er na sluitingstijd een kind overbleef. Bij de Koningin Julianatoren in Apeldoorn gebeurt het ongeveer eens in de twee jaar dat er een kind wordt vergeten tijdens een schoolreisje.

,,Dat is natuurlijk een heel akelige situatie", erkent manager Jo-Ann Venema van ponypark Slagharen. ,,Daarom hebben wij al onze medewerkers er op getraind verdwaalde kinderen te herkennen. Als we een kindje zien lopen dat duidelijk alleen en zoekende is, dan gaan we daarmee praten en zorgen we dat het terugkomt bij de begeleiders."

Brief met tips

Slagharen stuurt bezoekende scholen vooraf een brief met tips om het bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Herkenbare groepskleding is zo'n tip en het afspreken van een centrale verzamelplek in het park waar altijd begeleiders zitten.

Volledig scherm 1,2,3,4... Juf Wietske Mast van De Ark uit Lemmer zet dinsdagmiddag in het Avonturenpark Hellendoorn de kinderen op een rij en telt. Om zeker te weten dat iedereen er is. © Lenneke Lingmont Fotografie

Tellen

In Avonturenpark Hellendoorn gaat het net zo. Directeur René Peul: ,,Als een groep binnenkomt tellen twee van onze medewerkers met hoeveel ze zijn en of dat klopt met de reservering. Dat aantal moet dus aan het eind van de dag ook weer geteld worden door de chauffeur of een leraar. We spreken met de hele groep een verzamelplek af, waar altijd minimaal één begeleider zit."

Ook aan calamiteiten in het park is gedacht. Alle kinderen krijgen bij binnenkomst een bandje om de pols waarop staat hoe groot ze zijn: ze moeten namelijk voor sommige attracties een minimumlengte hebben. Maar op dat bandje kan de begeleider ook z'n telefoonnummer schrijven. ,,Als er dan iets gebeurt met een kind kunnen wij meteen de begeleiding waarschuwen."

Toch vergeten