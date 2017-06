Zonnepanelen op dak Orpheus

Brandstichting oorzaak brand in Apeldoornse grillroom

14 juni Apeldoorn De brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag in de grillroom aan de Schubertlaan in Apeldoorn woedde, is aangestoken. Zowel de politie als de brandweer hebben onderzoek gedaan in het pand, en er wordt uitgegaan van brandstichting.