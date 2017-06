Zorgen bij CDA Apeldoorn over aangifte bij politie

De partij reageert op een artikel in de Stentor, waarin werd beschreven dat er geregeld iets verkeerd gaat als iemand aangifte wil doen. Het gebeurt zelfs bij ernstige zaken dat mensen dagen moeten wachten voor ze bij de politie hun verhaal kunnen doen. De Nederlandse Politiebond en politievakbond ACP zijn daar kritisch over. Dat ondermijnt het vertrouwen in de politie, merkt CDA-raadslid Hans Wegman op. Hij maakt zich daarbij ook zorgen over de bereidheid van mensen om nog aangifte te doen - iets wat wel belangrijk is.