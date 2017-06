Bermen in Berkelland worden veel minder saai

Motie

Burgemeester en wethouders besloten de motie over te nemen. De gemeente heeft omstreeks 900 hectare aan bermen in eigendom en beheer. ,,We zijn deels al begonnen met ecologisch bermbeheer’’, deelde verantwoordelijk wethouder Joke Pot van GemeenteBelangen mee. ,,We willen dat wel verder uitbreiden en gaan daarom akkoord met de motie van GroenLinks. Natuurlijk staat de verkeersveiligheid bij het uitvoeren van ecologisch bermbeheer hoog in ons vaandel. Verder houden we er rekening mee om welk soort maaisel het gaat.’’