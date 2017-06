Borculoër Mennink beste automonteur van Mitsubishi in heel Europa

Naar wereldfinale

Uiteindelijk kwam Mennink als winnaar uit de bus. Hij mag zich nu officieel de beste Mitsubishi-monteur van dit werelddeel noemen. Bovendien is de Borculose twintiger later dit jaar verzekerd van deelname aan de Global Service Skills Contest van het automerk. Die wereldfinale wordt gehouden in Japan, de thuisbasis van Mitsubishi. De wedstrijd is in de hoofdstad Tokyo.