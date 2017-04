'Laat Feyenoord de titel maar pakken'

videoZondag, tijdens de Klassieker in Amsterdam, zit oud-prof Peter van Vossen samen met zijn tweeling voor de televisie in Borculo. Hoe anders ging dat in zijn eigen jeugd. Voetbal was zondig. ,,Ik moest vechten om te mogen voetballen'', zegt de man die bij zowel Ajax als Feyenoord speelde.

Peter van Vossen (48) kijkt zondag thuis in Borculo met zijn tweeling Lente (6) en Jack (6) naar de Klassieker. ,,Ik houd van die wedstrijd. Ajax-Feyenoord, er is geen grotere in Nederland.''

Vijf jaar geleden kwam Peter van Vossen in het Oosten wonen. Daar, in de Achterhoek vindt de vurige flankspeler van weleer de eenvoud die hem bevalt. ,,Ik leerde de mentaliteit kennen door mijn De Graafschap-tijd. Zaterdag na een week hard werken sport kijken bij de dorpsclub en een biertje drinken in de dorpskroeg. Het werk gedaan, tijd voor het gezin en vrienden.''

Europacup

Van Vossen speelde in het tikkie-takkie-Ajax van Louis van Gaal, dat in 1995 de Europacup 1 won. En de Zeeuw was ook een ronkende motor in het hardwerkende Feyenoord, waar de havenarbeider zichzelf wekelijks in terugvond. ,,Die geschiedenis maakt dat ik een voorkeur voor Feyenoord heb zondag. Laat ze kampioen worden dit jaar, wij werden dat in 1999 voor het laatst. Dan zijn we daar eens van af. Een kampioenselftal van Feyenoord moet er een zijn met verhalen. Vilhena en Jørgensen hebben dat. Ik ben zo'n fan van die lepe Jørgensen trouwens.''

Cruijff

,,Ik speelde graag met rugnummer 14. Iedereen dacht vanwege Cruijff, omdat dat zijn nummer was, maar daar had het niets mee te maken.'' Nummer veertien herinnerde hem aan zijn streng gelovige afkomst te Zierikzee; Van Vossen was het veertiende kind uit een gereformeerd gezin van zestien kinderen.

