Dood kalf in plastic zak gevonden

Vijf maanden cel voor man uit Borculo die zichzelf in brand dreigde te steken

6 juni De 27-jarige Joey K. uit Borculo heeft van de rechtbank in Zutphen een gevangenisstraf van vijf maanden, met aftrek van voorarrest, opgelegd gekregen. De rechter veroordeelde hem voor het bedreigen van agenten die hem aan wilden houden toen hij op 11 september vorig jaar in zijn woonhuis in Borculo volledig was doorgedraaid. Hij overgoot zichzelf met spiritus en dreigde het huis en zichzelf in brand te steken.