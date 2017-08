'Iedereen wist dat zich hier zaken afspeelden die niet klopten'

Drugslab gevonden, verdachte opgepakt in Borculo

15:26 Een drugslab is zaterdagavond gevonden in een pand aan de G.L.Rutgersweg in Noordijk. Twee verdachten die in het huis aanwezig waren vluchtten voor de politie. Één man, een 27-jarige uit Assen, kon direct worden aangehouden, de ander werd na een zoekactie later op de avond in Borculo aangehouden.