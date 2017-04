ITB Group Borculo failliet na doorstart: 24 mensen op straat

ITB installeert en onderhoudt onder meer gas- en stoomturbines en maakt leidingsystemen.

Verlies

ITB maakte voorjaar 2016 een doorstart nadat het eind maart failliet was gegaan. Toen was het bedrijf nog onderdeel van de Willems Groep dat failliet ging. „Onder een nieuwe eigenaar is een doorstart gemaakt”, zegt Steentjes. „Maar na de doorstart is fors verlies geleden.”

Steentjes gaat onderzoeken hoe de doorstart vorig jaar is verlopen. Daarnaast gaat de curator bekijken of er opdrachten afgemaakt kunnen worden en of er een overname mogelijk is.