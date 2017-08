Kermisattracties uit Neede blijven voorlopig dicht na ongeval Ohio

Het toestel bestaat uit een slingerarm met daaraan zes ronddraaiende bakken. Het gaat hoog, wild en hard. Vorige week ging het mis in de staat Ohio, waar een bak met de snelheid van 80 kilometer per uur losschoot. De 18-jarige Tyler Jarrell werd hoog in de lucht geworpen en kwam 15 meter verderop neer. Hij was op slag dood.

Vorderingen

In reactie daarop werden alle exploitanten door KMG dringend geadviseerd de attractie niet te gebruiken, totdat duidelijk is wat de oorzaak is van het ongeval. Projectleider Albert Kroon van KMG zegt dat er wel vorderingen zijn gemaakt bij het onderzoek naar mogelijke oorzaken. ,,Maar ik kan er nog niets over zeggen. Dat is in het belang van het Amerikaanse onderzoek.’’ Wanneer KMG weer groen licht kan geven voor de attracties durft hij niet te zeggen. ,,Zo snel mogelijk’’, is zijn antwoord, maar of het om weken of maanden gaat is niet te zeggen.