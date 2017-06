Man dreigt zichzelf in brand te steken door drugs en ‘kloteweek’

Drugs en een ‘kloteweek’ zorgden er volgens Joey K. (26) uit Borculo voor dat hij op 11 september volledig doordraaide. Hij overgoot zichzelf met spiritus en stak een sigaretje op. Vervolgens dreigde hij zichzelf in brand te steken met een aansteker in zijn hand.

Dat deed hij overigens niet. K. vluchtte uiteindelijk de woning uit in Borculo. De toegesnelde politieagenten losten een waarschuwingsschot voordat ze hem konden inrekenen. Maar niet nadat hij hen bedreigde met een mes.

Enorme impact

,,Een enorme impact hebben deze gebeurtenissen gehad op alle betrokkenen'', zei de officier van justitie dinsdag in de Zutphense rechtbank. ,,Hoe erg is het als je hoort dat iemand zichzelf in brand wil steken? En ook voor meneer zelf moet het heftig zijn geweest. Hij zal daar vast nog wel eens aan denken.''

Want K. zat er psychisch helemaal doorheen die dag. Volgens de deskundigen is er ook nogal wat hem aan de hand. Narcistische persoonlijkheidsproblemen bijvoorbeeld. Problemen met agressie en een drugsverslaving. Niet zo gek dus, dat hij op zijn jeugdige leeftijd al een goed gevuld strafblad heeft en al heel wat behandelingen achter de kiezen heeft.

Geen behandeling

Maar de Borculoër - die inmiddels acht maanden vast zit - vindt het zelf wel meevallen. ,,Ik ben nu van de drugs af en zie de dingen nu veel helderder. Wat ik heb gedaan is niet goed geweest, mijn excuses daarvoor'', zei hij.

Een behandeling in een kliniek hoeft wat hem betreft niet zo. ,,Want dan gaan ze allemaal aan mijn kop zeiken de hele tijd. En de hulpverleners in zo’n kliniek lopen elkaar vaak in de weg'', legde hij ter zitting uit.

Ja, hij wil wel hulp. ,,Maar ze moeten niet allemaal aan me gaan trekken.'' De psycholoog en psychiater die hem onderzochten, snapten dat wel. Daarom hebben ze een kliniek voor hem op het oog, die gespecialiseerd is in patiënten die weinig vertrouwen meer hebben in de hulpverlening.

Celstraf met tbs

Voor tbs is het wat hen betreft nog te vroeg. ,,Hij voelt zich al zo snel onder druk gezet in de behandelingen. Dan is tbs wel heel zwaar’'' zei de ene deskundige. ,,Ik vraag me ook af of meneer in de vorige behandelingen niet is overschat. Is er wel voldoende rekening gehouden met zijn beperkingen'', zei de ander.

Maar de officier van justitie had daar geen boodschap aan en eiste naast negen maanden cel en tbs onder voorwaarden. Geen dwangverpleging dus. ,,Ik denk dat meneer hiermee de meeste kans maakt.''

Dit tot grote tegenzin van de advocaat van K., die juist fel tegen tbs is. ,,De deskundigen zeggen toch ook dat dat niet nodig is?'' Zij vroeg de rechtbank om de Borculoër nu in ieder geval alvast vrij te laten, maar dat verzoek werd niet ingewilligd.