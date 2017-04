Meer ruimte voor dorpshuis

Berkelland heeft het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met besturen van dorpshuizen, die het sinds een paar zonder structurele subsidie moeten stellen. Een van de uitkomsten is dat dorpshuizen over het algemeen in staat zijn om jaarlijks de eindjes aan elkaar te knopen. Er is evenwel weinig ruimte hebben om een financiële buffer op te bouwen voor grotere uitgaven, zoals onderhoud. De vraag is nu hoe de positie van een maatschappelijke voorziening als een dorpshuis kan worden versterkt.

Gemeente

Hoewel de gemeente niet van plan is om het onderhoud van dorpshuizen voor z'n rekening te gaan nemen, wordt wel gekeken naar andere mogelijkheden om hen de helpende hand toe te steken. Zo is de gemeente bereid om meer toe te staan in dorpshuizen. Idee zou kunnen zijn om ruimte te bieden voor een buurtwinkel of kantoor voor kleine zelfstandigen of zzp'ers. Per dorp moet worden gekeken wat haalbaar is. In grote kernen als Borculo en Ruurlo is bijvoorbeeld reeds voldoende kantoorruimte voorhanden, merkt de gemeente op. Het is dan niet logisch om daar extra kantoorruimte aan toe te voegen. In kleine kernen is evenwel vaak geen kantoorruimte aanwezig.