Tientallen bezoekers bij opening Museum More

Wethouder door slijk om afvalplan Berkelland

21 juni Wethouder Joke Pot (Gemeentebelangen Berkelland) is door de gemeenteraad flink op de vingers getikt over de nieuwe opzet van de gemeente voor de afvalinzameling. Ze moet als de wiedeweerga een stappenplan maken voor de afvalinzameling, waarna die per 1 januari 2018 van start kan gaan.