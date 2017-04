Vergrijzing nekt vereniging NUT Ruurlo

In zaal De Keizerskroon was maandagmiddag de allerlaatste ledenbijeenkomst van het Ruurlose departement van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Een zelfstandige vereniging met negentig leden, die haar zestigste verjaardag net niet haalt.

De vergrijzing binnen het Ruurlose departement is de directe oorzaak van de opheffing. Er dienden zich geen nieuwe bestuursleden aan. ,,En dat is best wel een tegenstelling. De ledenbijeenkomsten werden namelijk uitermate goed bezocht. Dan is het des te jammer dat we na 59 jaar de vereniging moeten opheffen. Dat doet best een beetje pijn”, aldus voorzitster Thea Bouman.