Verkiezingsuitslag Berkelland komt rond 12 uur

Borculoër Peter van Vossen: 'Laat Feyenoord de titel maar pakken'

2 april Zondag, tijdens de Klassieker in Amsterdam, zit oud-prof Peter van Vossen samen met zijn tweeling voor de televisie in Borculo. Hoe anders ging dat in zijn eigen jeugd. Voetbal was zondig. ,,Ik moest vechten om te mogen voetballen'', zegt de man die bij zowel Ajax als Feyenoord speelde.