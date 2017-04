Woonzorgcentrum De Bundeling in Ruurlo wordt gesloopt. Het gebouw uit de jaren zeventig is ´op´, aldus Hendrik Mulder, projectleider bij woningcorporatie ProWonen. Omdat de huidige bewoners op steeds hogere leeftijd hun intrede doen, veel meer hulp en ook meer instrumenten als rollators en tilliften nodig hebben, voldoen de huidige kleine kamers in het centrum niet meer, zegt Frederik Lindenhovius, manager bij zorgaanbieder Sensire.

De bewoners van De Bundeling, de medewerkers van het zorgcentrum, de vrijwilligers en de bewoners van aanleunwoningen van De Schoven en Het Voorhuis zijn zaterdag allemaal ingelicht over de plannen van de corporatie en de zorgverlener. Bedoeling is dat volgend jaar eerst wordt begonnen met het renoveren van De Schoven. Hier worden de kamers aangepast aan moderne eisen. ProWonen is er nog niet uit of het complex Het Voorhuis gesloopt dan wel gerenoveerd wordt. Er is wel een voorkeur voor sloop en nieuwbouw, maar dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de huurprijs wel erg fors zou stijgen. Later dit jaar neemt ProWonen hierover de definitieve beslissing.

Verhuizing

Na de renovatie en eventueel nieuwbouw van De Schoven en Het Voorhuis kunnen bewoners van De Bundeling daar naartoe verhuizen. In woonzorgcentrum De Bundeling zijn op dit moment 41 bewoners. In het complex De Schoven zijn 35 wooneenheden en in Het Voorhuis 14. Maar van deze 49 wooneenheden staan er nu 13 leeg. Dit is bewust gedaan met de op handen zijnde werkzaamheden. Er komt mogelijk ook een opnamestop bij De Bundeling.

Aparte slaapkamer

Als de klus geklaard is tellen De Schoven en Het Voorhuis 55 wooneenheden. Het gaat dan om wooneenheden met onder meer een aparte slaapkamer. De huidige kamers op De Bundeling zijn maar zo'n 20 vierkante meter, in de nieuwe situatie zijn ze zo'n 60 vierkante meter. Volgens Lindenhovius en Mulder hebben ze de bewoners en familie kunnen gerust stellen over de plannen. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt met het terrein dat braak komt te liggen na de sloop van De Bundeling.