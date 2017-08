3FM studio's opgeschrikt door gijzeling

Vanmorgen werd een medewerker van de NPO 3FM studio's in Hilversum gegijzeld door een 33-jarige man. Hij dwong haar een gebouw in te gaan en daar hield hij haar gegijzeld. Nadat een onderhandelaar van de politie naar binnen ging, kon de man overmeesterd worden. De vrouw bleef ongedeerd, maar de schrik zit er bij het personeel goed in. Lees het volledige verslag hier.