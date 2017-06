Aantal brandweermannen na jaren weer stabiel; ook in jouw regio?

Sinds 2010 is het aantal medewerkers bij de brandweer met maar liefst 11 procent afgenomen, van 31 duizend naar 27,7 duizend. Dat het aantal brandweermannen- en vrouwen afgelopen jaar stabiel is gebleven, is dus goed nieuws voor de Nederlandse brandweer.

Regionaal zijn er wel grote verschillen te zien, meldt het CBS. Zo is het aantal vrijwilligers in de Zaanstreek-Waterland met ruim 15 procent afgenomen. Ook in Zwammerdam moest de vrijwillige brandweer laatst nog via een noodoproep voorkomen dat de kazerne gesloten moest worden. Dat terwijl in Rotterdam-Rijnmond het vrijwilligersbestand juist met 8 procent is toegenomen.