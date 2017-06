Acht gewonden bij auto-incident Amsterdam Centraal

Een automobilist is vanavond het Stationsplein bij Amsterdam Centraal opgereden en heeft daarbij acht mensen verwond. Twee van de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijkt er geen opzet in het spel, maar is de automobilist onwel geworden. Lees het volledige artikel hier