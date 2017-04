Amersfoorter twaalf jaar Britse cel in voor smokkel van ton coke

Twee handlangers werden vandaag ook veroordeeld door de rechtbank in Bristol. Een 68-jarige Ier kreeg zestien jaar celstraf, een 57-jarige Engelsman veertien jaar.

Hun schip, de Bianca, werd in augustus onderschept toen het de Britse wateren binnenvoer. In het ruim, verstopt onder zakken zand, zaten 28 zakken cocaïne. Die wogen 25 tot 30 kilo per stuk. Bij verkoop hadden de drugs 84 miljoen pond kunnen opleveren, omgerekend ruim 98 miljoen euro.