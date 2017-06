Amsterdam maakt tempo met tweede brug over IJ

De Javabrug, die het oostelijke deel van de stad met Noord verbindt, moet in 2025 klaar zijn. De tweede brug moet aan de westelijke kant van Amsterdam verrijzen, bij het Stenen Hoofd. Een definitief besluit komt waarschijnlijk pas in 2020.

,,We gaan tempo maken'', zegt Eric van der Burg, wethouder Grondzaken, tegen Het Parool. Eigenlijk zou pas in 2026 een besluit worden genomen over een tweede brug, maar dat is naar voren gehaald. ,,Hiermee zeggen we eigenlijk dat de stad die tweede brug gewoon nodig heeft. Maar het is een majeur besluit en daar moet je goed de tijd voor nemen.''