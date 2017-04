Arnhems paar vluchtte voor overvaller: 'In paniek reden wij hem dood'

Dan klinkt via de geluidsband van 112: ,,Shit, de kinderen, de kinderen!’’ Ineens realiseert de 32-jarige Arnhemse dat haar jonge kinderen van 2 en 4 jaar nog liggen te slapen. Ze weet niet of de overvaller alleen is en of hij nog binnen is.



Met gierende banden keert K. de bestelbus. Dan zien ze plotseling recht voor zich de overvaller staan. Hij richt op de voorruit en schiet. K. bedenkt zich geen moment, drukt het gaspedaal in en rijdt in volle vaart op de schietende overvaller in. Daarna zet hij de bus in zijn achteruit en rijdt nog eens over hem heen.



Ineens is het gevaar geweken en vult de lucht zich met het blauwe licht van zwaailichten en het geluid van sirenes.