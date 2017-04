Barbecueweer krijgt komende 'perfecte' zondag een negen

Voor de deelnemers aan de Rotterdamse marathon zijn het niet per se de meest ideale omstandigheden. ,,De lopers zullen een groot deel van de afstand afleggen bij hogere temperaturen. 's Middags is het in Rotterdam tussen de 17 en 19 graden. Best wel warm. Voor het publiek is het in ieder geval geen straf om langs het parkoers te staan.'' Zo gek als in 2007 wordt het echter niet in de Maasstad. Toen moest de marathon halverwege de middag worden stopgezet. De temperatuur in Rotterdam was opgelopen tot 27 graden en er moesten 30 marathonlopers wegens oververhitting en uitdroging in het ziekenhuis worden opgenomen.



Vanaf maandag is het weerbeeld onzeker. Er is een kleine kans dat we maandag nog een warme dag krijgen, de kans is groter dat de wind weer naar noordwest draait waardoor er weer koelere lucht over Nederland stroomt. Ook wordt het in de loop van de week wisselvalliger.