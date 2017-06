Betrokken buurtbewoners roepen op tot actie en gebed voor vermiste Savannah

Tiko van de Groep schrijft op Facebook dat hij zich zorgen maakt na de vondst van het 14-jarige meisje in Achterveld. Daarnaast is ook de 14-jarige Savannah nog niet teruggekeerd. ,,Zijn er misschien lieshebbers om zondag eens vanuit Bunschoten te wandelen om goed in de bermen en sloten te kijken om e.e.a. uit te sluiten?'' Zijn oproep is ondertussen al ruim 350 keer gedeeld.



Ook Conny Hoosbeek leeft mee met het lot van Savannah. ,,Er zijn geen woorden voor de situatie rondom Savannah! Wat verdrietig, heel Spakenburg en omgeving is er naar van.'



Ze schrijft op Facebook dat ze op twee momenten in stilte zal bidden voor 'dit meisje dat zo geliefd is. Bidden jullie mee?' Het lijkt erop dat haar oproep gehoor heeft gevonden: meer dan 250 mensen hebben haar bericht gedeeld en tientallen mensen geven aan dat ze meedoen in een gebed.