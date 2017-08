Bokskampioen Verhoeven start pokeravontuur

Altijd al bokskampioen Rico Verhoeven in actie willen zien? Dat kan volgende week in Rotterdam. Op een plek waar je hem niet verwacht: in Holland Casino. Hij doet mee aan een prestigieus pokertoernooi. Nee, zweert hij, het is géén publiciteitsstuntje. ,,Ik hoop echt door te dringen tot de finale en met die 150.000 euro naar huis te gaan.’’