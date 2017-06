Cocaïne en messen gevonden bij Satudarah Tilburg: 'Honk moet sluiten'

Video Duizenden lopen mee in stille tocht voor Savannah

8 juni Duizenden mensen liepen vanavond in Bunschoten mee in de stille tocht voor de 14-jarige vermoorde tiener Savannah Dekker. Het meisje werd zondag dood gevonden in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. Zij is om het leven gebracht. Een 16-jarige verdachte uit Den Bosch zit vast.