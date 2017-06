Code geel: onweer, windstoten en een zeer drukke spits

Vanmiddag worden in het hele land zware windstoten verwacht. In het oosten en noordoosten kan lokaal ook onweer voorkomen. Zoals gisteren al aangegeven, kondigde het KNMI code geel af. Het slechte weer zorgde vanmorgen op de wegen voor een flinke ochtendspits.

Vanmiddag gaat het krachtig waaien, aan zee zal het stormachtig zijn met kans op rukwinden van 75 tot 95 km/uur. In het noordoosten van het land wordt het eerst nog 19 of 20 graden, verder in het land wordt het tussen de 14 en 17 graden. Ook vanavond en morgen blijft het waaien en is het wisselvallig. Vanaf donderdag wordt het rustiger en warmer.

Spits

Met ruim 700 kilometer file hadden we vanmorgen een zeer drukke ochtendspits. De ANWB verwacht een eveneens zeer drukke avondspits. De meeste buien worden in de Randstad verwacht. De windvlagen kunnen erg hinderlijk zijn in het verkeer. Met name voor vrachtwagens, auto's met aanhangwagen of caravans is het rijden lastig door de windstoten.

Een gekantelde vrachtwagen vol wasmachines zorgt voor vertraging op de A15 tussen Gorinchem en Rotterdam. De vrachtwagen kantelde op het viaduct op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht. Een aantal wasmachines kwam daardoor op de weg terecht en bleef hangen in de vangrail boven de A15. Vanwege het risico dat er apparaten naar beneden vallen, werd de onderliggende snelweg deels afgezet.

Volgens Rijkswaterstaat kan het bij Papendrecht nog tot 13.00 duren voordat gekantelde vrachtwagen is geborgen.

Morgen opnieuw windkracht 8

Morgen begint de dag opnieuw onstuimig en plaatselijk nat, vooral in het noorden van het land. Langs de Noord-Hollandse kust en op de Wadden staat opnieuw windkracht 8. Buien met kans op onweer trekken vooral over de noordelijke helft van het land. In het zuiden blijft het vaker droog. Dat betekent dat ook de ochtendspits morgen druk kan worden door de wind en buien. Die nemen in de loop van de dag in activiteit af. Met hooguit 17 graden is het vrij koel voor de tijd van het jaar.

In de tweede helft van deze eerste juniweek waait er hooguit een matige wind. Wel is het nog licht onbestendig met soms een enkele bui maar de droge perioden overheersen en de zon komt ook regelmatig tevoorschijn. De temperatuur gaat omhoog. In het weekend kan het in het zuidoosten van het land met een maximum van 25 graden zomers warm worden.