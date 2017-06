De biografie van Brusse

Quote Wat raar! Nou ja, je moet het zelf maar weten. Een boek. Zoon Marjan Berk ‘Je wilt geen bloemen?’’ vroeg mijn oudste zoon, die de opdracht kreeg uit naam van alle kinderen een mooi bosje te verzorgen. ,,Wat wil je dan?’’|



,,Een boek!’’ riep ik gretig, verlekkerd denkend aan alle prachtwerken die zojuist weer zijn uitgekomen. ,,Wat raar! Nou ja, je moet het zelf maar weten. Een boek. Komt in orde!’’



Mijn kinderen krijgen altijd een boek, de kleinkinderen ook, ze mogen er zelf een uitzoeken. Af en toe kocht ik vijf keer voor alle vijf een boek waarvan ik vond dat ze het ABSOLUUT moesten lezen. Ooit riep een kleinzoon op zijn 16de verjaardag: ,,Alsjeblieft oma! GEEN boek!’’



En nu krijg ik ook een boek. Een boek om in te happen: Onder de mensen, de biografie van M.J. Brusse, geschreven door zijn jongste zoon Peter. Brusse, door zijn tijdgenoten ook wel ‘de Prins van de Journalisten’ genoemd, was de ‘grondlegger van de verslaggeving van de NRC’.

Ik ga dezelfde avond nog te bed met het boek, om pas te stoppen met lezen wanneer mijn ogen dichtvallen... Wat een fantastisch boek!

Mijn grootouders gingen naar de schouwburg, waar Annie van Ees’ Boefje speelde, een successtuk van Brusse. Drie jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met zijn werk. Ik had al eens in de televisieserie Mensen zoals jij en ik gespeeld met acteur Kees Brusse, een oudere broer van Peter die ik oppervlakkig kende.

Maar toen ik begon aan de biografie van Catharina van Rennes en de twee mannen die voor mij in de archieven doken en de op microfilm vastgelegde delen van het feuilleton van M.J. Brusse uit de serie Onder de mensen uit de NRC, in 1910, in mijn schoot wierpen, werd ik heel opgewonden! Ondanks de leeftijd van de stukken werd ik geconfronteerd met een frisse, geestige stijl, beetje tongue in cheek, en ik kreeg goed inzicht in het karakter van Catharina.

Ik las ’s nachts bij fel licht, bril op de neus, op mijn buik op de grond liggend, het allereerste interview dat Catharina van Rennes in haar hele leven ooit gaf en wel aan Brusse, haar karakter uit het opgedolven microschrift! En ik, die op zoek was naar de liefde in het leven van Catharina, kwam in dat hele interview geen spoor tegen van welke affectieve relatie – noch voor een man, noch voor een vrouw – dan ook. De enige liefde waarvan zij tegenover Brusse getuigde, was de liefde voor de muziek. Grootste geluk was voor haar, wanneer het carillon in Utrecht, hoog boven de stad, haar Zonnelied klingelde!

In dit heerlijke boek van Peter Brusse vernemen we hoe hij bevriend raakte met Herman Heijermans, hoe hij in Rotterdam diep inging op het leven van mensen aan de onderkant van de maatschappij... Hij werd geboren in Amsterdam, maar in Rotterdam kwam hij tot grote bloei met zijn vaak kleine verhalen. Hij liet de mensen praten in hun eigen onvervalste plat Rotterdams. Dat viel op, dat waren de lezers van die nette krant niet gewend. Maar ze lazen. Nee... ze vraten het en hadden het gevoel dat zij zelf met de schrijver op pad waren geweest.