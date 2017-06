De examenuitslag: zijn ze er wel klaar voor?

Zijn zoon hoort vandaag of hij geslaagd is. Spannend voor de jongen, maar ook voor zijn ouders. Is hij er klaar voor, vraagt AD-verslaggever en opvoeder Mark van Assen zich af.

Als ik naar hem kijk, en dat doe ik vaak (zonder dat hij het in de gaten heeft, natuurlijk, anders sta ik erg voor schut), wat zie ik dan?

Ik zie hoe hij nu is; een mooie, onstuimige jongen van 17, met zijn petje en zijn praatjes, in de ban van Kanye West en Kendrick Lamar, elke ingewikkelde rap rapt hij moeiteloos mee.

Dit zijn zijn dagen, weken, maanden. De zomer ligt weids voor hem, het einde nergens te bekennen. Ik zie hoe hij ervan geniet. Hij grijpt elke dag vast (vanaf het moment dat hij eindelijk wakker wordt dan), gaat op pad met zijn vrienden, beetje hangen, muziek luisteren, stiekem een biertje, misschien een meisje, maar daar mag ik niet naar vragen (,,Dat vraag ik toch ook niet aan jou?!").

Ik zie ook dat hij het weet. Dat dit het einde is van het begin. Na de zomer is hij weg, naar een ander huis, een andere stad, een nieuw leven. Het is groots en nieuw en veel en ver weg, hij kan het allemaal nog niet bevatten, maar alles gaat veranderen. Ook voor mij en z'n moeder. En wij weten dat ook.

Dus wat doe je dan, als vader? Dan ga je terug in de tijd, je kunt het niet helpen. Naar toen hij nog heel klein was, naar die eerste dagen, toen ons leven voor de eerste keer voorgoed veranderde, maar ook naar alles wat daarna kwam.

Schaterlach

Z'n eerste schreeuw, z'n schaterlach bij het kietelen, z'n kleine handje in mijn grote, z'n ogen wijd open bij het voorlezen ('De brief voor de koning'!), wel rode paprika's maar geen groene, voetballen op het plein, ,,Dit is mijn papa!" tegen de caissière van de Albert Heijn, z'n lange blonde krullen waar hij plotseling zo genoeg van had, dat hij stiekem naar de kapper ging (,,Mamma moest huilen toen ik thuiskwam."), hele dagen in de warme zee van Florida... het gaat maar door. En natuurlijk ga je je ook afvragen of hij er klaar voor is. Hebben we het wel goed gedaan? Gaat hij zich redden? Zo meteen heeft hij een diploma, maar wat zegt dat? Wat hebben we hem eigenlijk geleerd? Zijn we niks vergeten?

Hij kan nog geen water koken, maar hij kan wel prima voor zichzelf opkomen. Dus dat is goed. Koken leert hij vanzelf wel. Hij praat vaak voordat hij nadenkt, maar komt ook langzaam tot het inzicht dat even tot tien tellen soms best goed is. En helemaal niks zeggen ook. Check.

Hij is niet echt een avonturier, maar staat wel steeds meer open voor nieuwe dingen. Muziek, reizen, eten, hij drinkt tegenwoordig zelfs espresso. Prima. Hij is een kind van gescheiden ouders, maar toen ik hem een paar jaar geleden enigszins zenuwachtig vroeg hoe erg hij dat vond, zei hij alleen maar: ,,Mamma houdt van mij, jij houdt van mij, en ik hou van jullie. Dan is het toch goed?" Pfff.

Quote Als ik nu naar hem kijk, zie ik 'n jongen die een nieuw begin ruikt.

Mopperen

Hij heeft mopperen tot kunst verheven (je kunt als puber blijkbaar op álles mopperen), soms is echt helemaal niks goed, maar als puntje bij paaltje komt, toen zijn opa heel erg ziek was bijvoorbeeld, is hij nog steeds zo lief dat ik er stil van word.

Het is prima zo. Hij is er klaar voor. Volgens mij.

Als ik nu naar hem kijk, zie ik een jongen die een nieuw begin ruikt, een beetje aarzelend, maar wel nieuwsgierig; een beetje bang misschien, maar ook dapper. Het is precies zoals ik me een dikke dertig jaar geleden ook voelde toen ik op kamers ging, op weg naar de toekomst. Soms kun je ernstig jaloers worden op je eigen kind.

Vanmiddag hoort hij of hij geslaagd is. Dus gelieve niet te bellen rond half vier. En bij de diploma-uitreiking ga ik voor de zekerheid een beetje achteraf zitten. Misschien slaagt hij trouwens ook wel niet. Dat kan natuurlijk ook nog. Dan blijft hij nog maar lekker een jaartje thuis.