‘De wereld is soms slechter dan we denken’

Hij komt net uit een gesprek met de familie van het slachtoffer en de schoolleiding en moet zo het volgende overleg in met de politie. De burgemeester van Bunschoten zit in een achtbaan die nog wel even voort zal razen. Toch oogt hij kalm en vertoont zijn gezicht geen spoor van vermoeidheid. Als dat zo is, dan is hij daar blij mee. Want een burgemeester moet er staan in slechte tijden. En geloof hem, dit is zo’n periode.