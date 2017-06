Donorkinderen melden zich massaal aan bij dna-databank

De grote publiciteit rond de zoektocht van donorkinderen naar hun verwekker en de misstanden in spermakliniek Bijdorp van Jan Karbaat, veroorzaken veel onrust. Fiom heeft het ministerie van VWS gevraagd om extra geld. Verscheidene belangenorganisatie pleiten voor gratis dna-onderzoek. Nu moeten donorkinderen en donoren fors betalen voor de databank. Dat weerhoudt velen ervan om zich in te schrijven. ,,Donorkinderen kunnen niks aan deze situatie doen, maar we zadelen hen wel op met de kosten'', zegt Giepmans. ,,Ze hebben het recht om te weten van wie ze afstammen.''



Een petitie van Stichting Donorkind voor gratis dna-onderzoek is al ruim 1100 keer ondertekend. Minister Edith Schippers gaat zo hierover zo spoedig mogelijk in gesprek met belangenorganisaties.