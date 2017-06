'Doorwerken voor meer pensioen loont niet'

De overheid wil dat we langer doorwerken, en dat gebeurt ook, maar duidelijker is het er niet op geworden. Vanaf 1 januari 2018 moeten ouderen van de minister van Financiën tot hun 68ste - de pensioenrichtleeftijd - doorsparen voor een volledig pensioen. De minister van Sociale Zaken kent op 1 januari 2018 echter al AOW toe aan mensen die 66 worden.



De pensioenfondsen laten het pensioen meestal toch ingaan zodra mensen AOW krijgen. Wat de gepensioneerde precies misloopt omdat er geen volledig pensioen wordt opgebouwd, is moeilijk te berekenen, zegt Jaap Harmsen, directeur van adviesbureau Pensioen Perspectief.



,,Dat hangt heel erg af van de regeling die je hebt en hoe hoog je salaris is. Maar het is wel een nadeel.'' Harmsen wijst erop dat dit nadeel structureel is. Volgens een woordvoerder van de Pensioenfederatie is het verschil in euro's echter 'verwaarloosbaar'.